Un uomo è stato ucciso con 44 colpi di forbici, un episodio che ha sconvolto la zona. La vicenda ha portato a una condanna, superiore alle richieste dell’accusa, e la famiglia della vittima ha espresso soddisfazione per il risultato, pur ammettendo che nessuna sentenza potrà colmare il vuoto lasciato dalla perdita. La vicenda ha suscitato grande attenzione e discussione tra i residenti e le autorità locali.

Milano – “Siamo soddisfatti per la condanna, superiore alle richieste della Procura, consapevoli però che nessuna sentenza colmerà il vuoto lasciato ”. I familiari di Eros Di Ronza, la compagna con tre figli minorenni che stanno crescendo senza un padre, accolgono così la sentenza della Corte d’Assise di Milano, che ieri ha condannato a 17 anni di carcere Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar in viale Da Cermenate che il 17 ottobre 2024 uccisero con 44 colpi di forbici il 37enne, sorpreso all’alba dopo che era entrato nel locale per rubare gratta e vinci. Disposta una provvisionale di 700mila euro. Una pena superiore ai 14 anni chiesti dalla pm Maura Ripamonti, nonostante la decisione dei giudici di escludere l’aggravante della crudeltà e riconoscere l’attenuante della provocazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eros Di Ronza ucciso con 44 colpi di forbici: “Giustizia, ma niente colmerà il vuoto che ha lasciato”

Notizie correlate

Eros Di Ronza ucciso a Milano, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del bar: “Fu omicidio volontario con crudeltà”Milano, 9 aprile 2026 – Fu omicidio volontario con tanto di aggravante della crudeltà, anche se resta la prevalenza dell'attenuante della...

Eros Di Ronza ucciso dopo il furto di Gratta e vinci, 17 anni ai due congiunti della titolareEros Di Ronza colpito 40 volte con una forbice, condannati marito e nipote della titolare Hanno reagito a un furto, ma secondo i giudici hanno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ucciso dopo un tentato furto di gratta e vinci, condannati a 17 anni i gestori del bar; Milano, Eros di Ronza ucciso per aver rubato i gratta e vinci: i due gestori del bar condannati a 17 anni di carcere; Uccisero Eros Di Ronza fuori dal loro bar, condannati a 17 anni; Sono stati condannati per omicidio i gestori di un bar di Milano che nel 2024 uccisero un uomo che aveva appena derubato il loro locale.

Eros Di Ronza ucciso con 44 colpi di forbici: Giustizia, ma niente colmerà il vuoto che ha lasciatoIl furto di gratta e vinci in viale Da Cermenate, la fuga e i fendenti. Per i due cinesi gestori del bar in viale Da Cermenate 17 anni e risarcimento di 700mila euro ai figli del 37enne morto il 17 ot ... ilgiorno.it

Omicidio di Eros Di Ronza a Milano: condannati a 17 anni i due gestori del barLa Corte di Assise ha espresso la sentenza per Shu Zou, 33 anni, e lo zio 52enne Liu Chongbing che, il 17 ottobre 2024, uccisero con 44 colpi di forbice il rapinatore 37enne: esclusa l'aggravante dell ... ilgiorno.it

La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou, 33 anni, e Liu Chongbing, 52 anni, per l’omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso il 17 ottobre 2024 in viale Giovanni da Cermenate. Secondo quanto ricostruito in aula, l’ - facebook.com facebook

Ucciso a forbiciate per aver rubato i «gratta e vinci» in un bar: i due gestori condannati a 17 anni di carcere x.com