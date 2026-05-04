Due persone, marito e nipote della titolare di un negozio, sono state condannate per aver ucciso un giovane di 17 anni, colpito 40 volte con una forbice. L’episodio è avvenuto in seguito a un furto di gratta e vinci, e i giudici hanno ritenuto che la reazione dei due abbia superato i limiti della proporzione. La condanna si riferisce a un episodio di violenza che ha portato alla morte di Di Ronza.

Eros Di Ronza colpito 40 volte con una forbice, condannati marito e nipote della titolare. Hanno reagito a un furto, ma secondo i giudici hanno superato il limite della proporzione. È su questo confine che si è deciso il processo per la morte di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso il 17 ottobre 2024 in un bar di viale Giovanni da Cermenate, a Milano. Una vicenda consumata in pochi istanti: il tentativo di rubare alcuni gratta e vinci, l’inseguimento da parte dei titolari e poi la violenza che ha portato alla morte. La sentenza: 17 anni per omicidio volontario. La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 17 anni di reclusione per omicidio volontario Shu Zou, 33 anni, e Liu Chongbing, 52, rispettivamente nipote e marito del titolare del bar.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Eros Di Ronza ucciso dopo il furto di Gratta e vinci, 17 anni ai due congiunti della titolare

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