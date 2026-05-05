erano 14 anni che il ludogorets vinceva il campionato bulgaro

Dopo 14 anni di successi consecutivi, il Ludogorets ha perso il titolo del campionato bulgaro, interrompendo così un lungo periodo di dominio nel calcio locale. La squadra ha visto sfumare lo scettro che aveva mantenuto per oltre un decennio, segnando un cambio nella classifica finale. La stagione si è conclusa con questa novità, mentre i tifosi e gli appassionati osservano con attenzione cosa accadrà nelle prossime competizioni.

Uno dei più lunghi domini nella storia del calcio europeo si è appena interrotto, ma non è detto che sia finito del tutto Quest’anno il Ludogorets non ha vinto il campionato maschile bulgaro, dopo averlo fatto per 14 volte consecutive dal 2012 al 2025. Ha vinto il Levski Sofia, una delle numerose squadre della capitale. Se avesse vinto, il Ludogorets avrebbe eguagliato il record mondiale di 15 campionati nazionali di calcio vinti di fila, che quindi continua a essere di Tafea, una squadra di Vanuatu, nelle isole meridionali del Pacifico, dove però il campionato è composto da solo otto squadre. Il fatto che il Ludogorets fosse così vicino a...🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le famiglie non avrebbero comunque pagato niente. Le fatture erano inviate a mero titolo di controllo delle prestazioni rese. Dopo sarebbero state inviate al ministero della Salute e, per il tramite del ministero, alle Asl competenti. Questo prevede la convenzion x.com