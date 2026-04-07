Il 7 aprile 1907, il Milan raggiunse il suo terzo scudetto vincendo 2-0 contro l’Andrea Doria. La partita si giocò in quella data e rappresentò un momento importante per la squadra, che consolidò il suo successo nel campionato di calcio italiano. La vittoria contribuì alla crescita del club e rimane uno degli eventi più significativi nella storia della società calcistica.

Il 7 aprile 1907 è una data che occupa un posto preciso nella memoria rossonera. Esattamente 119 anni fa, il Milan conquistava il terzo scudetto della propria storia, chiudendo i conti nel girone finale a tre squadre contro Andrea Doria e Torino. Il titolo arrivò grazie al successo per 2-0 sul campo della Doria, nella penultima giornata del triangolare decisivo. A firmare la vittoria furono le reti di Treré e Madler, marcatori di una sfida che consegnò ai rossoneri un nuovo tricolore, appena otto anni dopo la fondazione del club, avvenuta il 16 dicembre 1899. In panchina sedeva Daniele Angeloni, guida tecnica di una squadra che stava contribuendo a scrivere le prime prime pagine della storia milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 7 aprile 1907: esattamente 119 anni fa il Milan vinceva il terzo scudetto della propria storia

Favoloso Antonelli, fa la storia e a 19 anni trionfa in Cina: un italiano non vinceva da 20 anniFavoloso Andrea Kimi Antonelli! L'azzurro conquista la vittoria nel Gran Premio di Cina , firmando un successo storico.

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