Negli ultimi tre anni, il calcio italiano ha registrato una perdita complessiva di circa 1,14 miliardi di euro. La Serie A si distingue per la capacità di generare plusvalenze attraverso le vendite di giocatori, ma questa strategia non è riuscita a evitare un disavanzo finanziario significativo. Le cifre evidenziano come, nonostante le operazioni di mercato abbiano portato a profitti a breve termine, i bilanci delle squadre abbiano continuato a peggiorare nel tempo.

L'analisi dei bilanci della Gazzetta dello Sport: 202425 in perdita di 360 milioni nonostante le plusvalenze record. "Costi strutturali insostenibili" Db Riad (Arabia Saudita) 06012025 - finale Supercoppa Italiana Inter-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Ezio Simonelli-Giuseppe Marotta Un campionato di abili venditori, fortissimi a fare plusvalenze ma non tanto da riuscire a tenere i bilanci a posto. La Serie A nel suo complesso resta in rosso, con il conto 2024-25 in perdita di 360 milioni, (aggregando i risultati netti dei 20 club che hanno partecipato allo scorso campionato). Lo certifica la puntigliosa analisi sui bilanci della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A è un campionato di venditori in perdita costante: in 3 anni bruciati 1,14 miliardi

BTP a 15 anni: collocati 14 miliardi, domanda supera i 157 miliardi, forte interesse degli investitoriL’Italia ha collocato con successo un’emissione di BTP a 15 anni per 14 miliardi di euro, un’operazione che ha registrato una domanda complessiva...

Petrolio e gas alle stelle. La crisi di Hormuz infiamma i prezzi. Borse in rosso: bruciati 314 miliardiRoma, 2 marzo 2026 – L’onda lunga della guerra in Iran di Usa e Israele arriva prima sui terminali energetici e poi nelle tasche di famiglie e...

Temi più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Campionato: Mercoledì 8 Aprile si giocano quattro recuperi; Ricca di stranieri, povera di azzurri: la crisi della Nazionale passa (anche) per il paradosso Serie A; Serie A, il campionato è ancora aperto o dopo Inter-Roma è chiuso? Il dibattito al Club.

Pagina 1 | Non è una Serie A per giovani... italiani: neanche il 2%! Il dato che dice tuttoLe normative non aumentano i campioni, anche se comprare in Italia non è conveniente. Il tema dello Ius soli sportivo è quanto mai urgente ... tuttosport.com

Pagina 2 | Simonelli esalta la Serie A: È il campionato più competitivo. E sull'Olimpico vuoto...Le parole del presidente della Lega sulla situazione attuale del calcio italiano, la sua appetibilità, l'utilizzo del Var e la Lazio di Lotito Intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento, il ... corrieredellosport.it

Questo il messaggio di speranza diffuso da Emanuele Giaccherini, calciatore ex Serie A e Nazionale che ha parlato così al microfono di Massimiliano Cuseri durante il Galà dello Sport di Subbiano e Capolona di settimana scorsa. - facebook.com facebook

Fantacalcio, i portieri divisi in fasce per la 32ª giornata di Serie A x.com