Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo

Da bolognatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 al 24 maggio, il Parco Rodari di Casalecchio di Reno sarà teatro dell’Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, che si svolge all’interno di un teatro-tenda allestito nello spazio verde. La manifestazione comprende spettacoli, workshop e incontri dedicati alle arti circensi, attirando artisti provenienti da diverse nazioni. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Dall’8 al 24 maggio, il suggestivo Parco Rodari di Casalecchio di Reno ospiterà il celebre teatro-tenda, cuore pulsante della manifestazione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arti performative! Ogni weekend il parco sarà animato da una varietà di spettacoli che spaziano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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