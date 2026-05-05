Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo

Dal 8 al 24 maggio, il Parco Rodari di Casalecchio di Reno sarà teatro dell’Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, che si svolge all’interno di un teatro-tenda allestito nello spazio verde. La manifestazione comprende spettacoli, workshop e incontri dedicati alle arti circensi, attirando artisti provenienti da diverse nazioni. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

Dall’8 al 24 maggio, il suggestivo Parco Rodari di Casalecchio di Reno ospiterà il celebre teatro-tenda, cuore pulsante della manifestazione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di arti performative! Ogni weekend il parco sarà animato da una varietà di spettacoli che spaziano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate NICE Festival, a Chieri torna la quinta edizione dal 12 al 19 aprile: otto giorni di circo contemporaneo internazionaleIl circo contemporaneo torna protagonista a Chieri dal 12 al 19 aprile 2026 con la quinta edizione del NICE Festival. Fiabe, miti e circo contemporaneo: a giugno scatta il festival "Colpi di scena"Da martedì 23 a venerdì 26 giugno si terrà a Forlì la nuova edizione di Colpi di scena, vetrina biennale dedicata alle nuove produzioni di Teatro per... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Portale - Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo; CASALECCHIO DI RENO (BO): XIV Equilibri Festival Internazionale di Circo Contemporaneo; Accademia Cirko Vertigo - Exit: equilibri invisibili al Nice Festival di Settimo Torinese; Estival Jazz e il tempo che cambia: festival, territorio e nuove sostenibilità. CASALECCHIO DI RENO (BO): XIV Equilibri Festival Internazionale di Circo ContemporaneoDall’8 al 24 maggio 2026, nei venerdì, sabato e domenica di maggio, torna al Parco Rodari di Casalecchio di Reno, Equilibri Festival internazionale di circo contemporaneo, organizzato da Arterego Aps ... renonews.it Il mondo entra ogni giorno nelle nostre vite. Eugenio Cau racconta al festival ORA le cose dal mondo, tra conflitti, equilibri globali e nuove geografie del potere. Uno sguardo per orientarsi nell’attualità internazionale. - facebook.com facebook Con #YellowLetters, #IlkerÇatak firma un racconto dove il privato si intreccia col sociale. Dopo il successo di "La sala professori", candidato all’Oscar® come Miglior Film Internazionale, il regista torna a esplorare le crepe dei sistemi sociali e morali Presenta x.com