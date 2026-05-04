Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera a largo di Capo Verde | altri casi sospetti a bordo

A largo di Capo Verde, una nave da crociera è coinvolta in un episodio che ha causato la morte di tre persone. A bordo, sono stati segnalati anche altri casi sospetti e due membri dell’equipaggio sono stati dichiarati malati. I Paesi Bassi si occuperanno del rimpatrio dei due membri dell’equipaggio, che si trovano sulla nave mv Hondius. La situazione rimane sotto osservazione mentre si indaga sulle cause dei decessi e dei malori.

I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde. Lo ha reso noto la compagnia di crociere olandese Oceanwide Expeditions in un comunicato stampa, secondo quanto riporta l'agenzia olandese Anp. Tre passeggeri a bordo della nave sono deceduti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno uno di loro è risultato positivo all'hantavirus, famiglia di virus che possono causare febbre emorragica. Al momento, le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica, riferisce la compagnia di crociere.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera a largo di Capo Verde: altri casi sospetti a bordo Notizie correlate Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, probabile epidemia da hantavirusTre persone sono morte e almeno altre tre si sono ammalate a seguito di una sospetta epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera in... Epidemia su una nave da crociera in viaggio verso Capo Verde: due morti, un terzo passeggero è gravissimoUn focolaio di sindrome respiratoria acuta si è verificato a bordo di una nave in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde: due passeggeri sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde: probabile epidemia da hantavirus; Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, altri casi sospetti a bordo; Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Tre morti per hantavirus su una nave da crociera. Tre morti per una possibile epidemia su una nave da crociera a largo di Capo Verde: altri casi sospetti a bordoI Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di due membri dell'equipaggio malati a bordo della nave mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde . Lo ha ... gazzettadelsud.it Tre morti su una crociera per un virus trasmesso dai topi: cosa è successo sulla MV HondiusTre passeggeri morti e almeno tre contagiati sulla nave MV Hondius: l'OMS conferma un caso di hantavirus. Capo Verde blocca lo sbarco, i Paesi Bassi preparano il rimpatrio. blogsicilia.it La nave è in viaggio dall’Argentina a Capo Verde. La grave infezione respiratoria ha ucciso tre persone e costretto al ricovero una quarta a Johannesburg - facebook.com facebook