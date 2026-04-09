Napoli entusiasmo alle stelle | riguarda la sfida col Parma!

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in una partita che si preannuncia importante, dopo aver conquistato quattro vittorie consecutive, inclusa quella contro il Milan. La squadra si presenta in buona forma e l’atmosfera tra i tifosi è molto carica. La partita si giocherà tra le mura di casa e rappresenta un’occasione per consolidare la propria posizione in classifica. Tutti gli occhi sono puntati sull’incontro che si terrà nel prossimo fine settimana.

La prossima sfida contro il Parma arriva in un momento estremamente florido per il Napoli, reduce da quattro vittorie di fila di cui quella estremamente pesante contro il Milan. Ecco che, dunque, il tifo partenopeo continua a farsi sentire nonostante tutto e tutti, rivelandosi più forte delle ostilità. Ebbene, malgrado il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, il settore riservato ai partenopei sarà pieno e lo stadio Tardini si colorerà ancora una volta di azzurro. Settore ospiti sold out a Parma: il tifo del Napoli si fa sentire. Il Napoli è reduce da un momento davvero eccezionale, con l’euforia alle stelle e con sogni proibiti non ancora spenti dalla matematica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, entusiasmo alle stelle: riguarda la sfida col Parma! Leggi anche: Milan-Parma, entusiasmo alle stelle: si va verso il sold out a San Siro | PM News Vetrine Rossoblù. Entusiasmo alle stelle: "I ragazzi di Italiano ci fanno sognare"Il 4-3 rifilato dal Bologna alla Roma allo Stadio Olimpico è sulla bocca di tutta la città, in particolare in quei negozi che si colorano di rossoblù... Napoli -Parma 0-0| CORE E PARMA #seriea Argomenti più discussi: Parma-Napoli, settore ospiti quasi sold out: entusiasmo azzurro alle stelle; Mazzocchi: Napoli-Milan? Servirà entusiasmo. Condivido le parole di De Laurentiis sull'Italia; L’asse ’ndrangheta-Casalesi, il viaggio nella Piana per rifornirsi di cocaina dallo Zio Pino legato ai Bellocco; L’I.S.I.S.S. Magnaghi-Solari di Salso tra le realtà più brillanti della Finale Nazionale del Green Game. Napoli brilla alla Finale Green Game: scuole campane tra le stelle della sostenibilitàRoma – Quiz serrati, adrenalina alle stelle e 3mila studenti da tutta Italia: la Finale Nazionale del Green Game 2026 ha trasformato il PalaTiziano in ... cronachedellacampania.it Il capo della procura di Napoli incontra gli studenti a Teramo: “Commosso dalla partecipazione al referendum” - facebook.com facebook Saelemaekers esce amareggiato in Napoli-Milan, Allegri lo rincuora: "Hai fatto quello che dovevi fare, calma" x.com