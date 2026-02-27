Cervellin e Mlejnkova | Entusiasmo e concentrazione per la sfida contro Bergamo

Cervellin e Mlejnkova dichiarano entusiasmo e concentrazione in vista della partita contro Bergamo, che si svolgerà domenica 1 marzo alle 16:00 al PalaBigMat di Firenze. La sfida tra Bergamo 1991 e Scandicci è il primo incontro dei playoff scudetto e si avvicina con grande attenzione da parte di entrambe le squadre.

Si accende l'attesa per la prima sfida dei playoff scudetto tra Bergamo 1991 e Scandicci, in programma domenica 1 marzo alle ore 16:00 al PalaBigMat di Firenze. Bergamo arriva con alcuni acciacchi fisici, ma animata da una forte determinazione e dalla consapevolezza di aver guadagnato la postseason grazie a una stagione impostata su crescita, carattere e identità. L'obiettivo è sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà l'avversaria fin dal primo scambio, mantenendo alta concentrazione e coesione di squadra. La formazione bergamasca arriva all'appuntamento con energia e fiducia, nonostante qualche piccolo problema fisico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Cervellin e Mlejnkova: "Entusiasmo e concentrazione per la sfida contro Bergamo Leggi anche: Volley Bergamo 1991, alla ChorusLife Arena contro Busto inizia l’era Cervellin Cervellin: "Bergamo-Perugia, la partita si deciderà sugli scambiNel sabato sera di Treviglio, bergamo fronteggia monviso nell’incontro clou dell’anticipo della decima giornata di ritorno.