Martedì 24 marzo, alle ore 15.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan”. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Costruttori di pace – Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan”, convegno con Fontana

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Una selezione di notizie su Costruttori di pace Ricordare per agire...

Temi più discussi: Non basta parlare di pace o desiderarla. Va costruita per ritornare umani; Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan - Martedì alle 15.15 diretta webtv - Saluto di Fontana; CAMERA DEI DEPUTATI: IL CONVEGNO RICORDA IL MARTIRIO DI SHAHBAZ BHATTI, IL PRESIDENTE FONTANA SALUTA I PARTECIPANTI; Treviso Ostiglia, rifatto il sedime dell'Ultimo Miglio: Strada messa a nuovo per Pasqua.

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