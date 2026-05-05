Energia ricerca REbuild | ' valore case green fino a +50% nelle aree più fredde'

Secondo una ricerca recente, le case dotate di sistemi energetici verdi possono aumentare il loro valore fino al 50% nelle zone più fredde del paese. L’efficienza energetica sta diventando un elemento sempre più importante per il mercato immobiliare italiano, influenzando le valutazioni e le decisioni di acquisto. La ricerca, denominata REbuild, ha analizzato le differenze di valore tra immobili tradizionali e case sostenibili in diverse aree climatiche.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - L'efficienza energetica si conferma fattore sempre più decisivo nella determinazione del valore degli immobili in Italia. Si tratta di un tema da tempo al centro delle analisi di REbuild, che negli ultimi anni hanno evidenziato con chiarezza come gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali incidano concretamente sulle quotazioni di mercato. In vista della prossima edizione di maggio, intitolata 'Housing Remix. Nuove soluzioni per l'abitare', REbuild propone in anteprima una ulteriore chiave di lettura inedita: il ruolo del clima come elemento determinante nella definizione di questo valore.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, ricerca REbuild: 'valore case green fino a +50% nelle aree più fredde' P.8 Visores Térmicos: MASTERCLASS. TU TERMICO SE VUELVE CIEGO EN VERANO POR ESTO (haz 4 ajustes) Notizie correlate Aumentano gli eventi estremi e le case nelle zone a rischio valore perdono valore. Soprattutto se al piano terraIn Italia gli eventi meteorologici estremi non sono più un’eccezione, nelle grandi città come nei piccoli centri. Leggi anche: Case nelle città termali, prezzi in crescita: Bormio la più cara, Ischia crolla fino al -38% Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Efficienza energetica: valore case fino a +50% nelle aree più fredde. REbuild, l’anteprima della nuova ricerca; Efficienza energetica aumenta valore immobili: i dati della ricerca REbuild. Energia, ricerca REbuild: 'valore case green fino a +50% nelle aree più fredde'L’efficienza energetica si conferma fattore sempre più decisivo nella determinazione del valore degli immobili in Italia. Si tratta di un tema da tempo al centro delle analisi di REbuild, che negli ul ... adnkronos.com Energia, dal nucleare un valore aggiunto di 50 miliardi di euro tra 2030 e 2050. Lo studio Edison-AnsaldoLo sviluppo del nuovo nucleare in Italia, attraverso l'installazione di fino a 20 impianti Small Modular Reactor (Sms)/Advanced Modular Reactor (Amr) che possano soddisfare circa il 10% della domanda ... milanofinanza.it Il Fondo Monetario Internazionale ha reso noto nel dettaglio che l'impatto stimato del caro energia nella spesa delle famiglie italiane è di 450 euro nello scenario più roseo, e 2270 euro in quello grave. Ignorare questi numeri come sta facendo il Governo Melo - facebook.com facebook Dal 19 giugno 2026 STOP ai contratti telefonici nel settore energia. #DecretoBollette, misura utile, ma non sufficiente, perché: vale solo per l’energia, mentre il telemarketing selvaggio colpisce tutti i settori crea distorsione di mercato: le multiutility energeti x.com