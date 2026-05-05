Energia ricerca REbuild | ' valore case green fino a +50% nelle aree più fredde'

Da iltempo.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una ricerca recente, le case dotate di sistemi energetici verdi possono aumentare il loro valore fino al 50% nelle zone più fredde del paese. L’efficienza energetica sta diventando un elemento sempre più importante per il mercato immobiliare italiano, influenzando le valutazioni e le decisioni di acquisto. La ricerca, denominata REbuild, ha analizzato le differenze di valore tra immobili tradizionali e case sostenibili in diverse aree climatiche.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - L'efficienza energetica si conferma fattore sempre più decisivo nella determinazione del valore degli immobili in Italia. Si tratta di un tema da tempo al centro delle analisi di REbuild, che negli ultimi anni hanno evidenziato con chiarezza come gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali incidano concretamente sulle quotazioni di mercato. In vista della prossima edizione di maggio, intitolata 'Housing Remix. Nuove soluzioni per l'abitare', REbuild propone in anteprima una ulteriore chiave di lettura inedita: il ruolo del clima come elemento determinante nella definizione di questo valore.🔗 Leggi su Iltempo.it

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