aumentano gli eventi estremi e le case nelle zone a rischio valore perdono valore soprattutto se al piano terra

Un'ondata di maltempo ha provocato danni alle abitazioni e ha fatto perdere valore alle case nelle zone più soggette a rischi. In particolare, le case al piano terra subiscono più facilmente danni e svalutazioni. In Italia, le condizioni meteorologiche estreme si verificano con maggiore frequenza, sia nelle grandi città sia nei paesini più piccoli.

In Italia gli eventi meteorologici estremi non sono più un’eccezione, nelle grandi città come nei piccoli centri. Secondo l’ Osservatorio nazionale Città Clima di Legambiente, nel 2025 ci sono stati 376 fenomeni: il 5,9 per cento in più rispetto all’anno precedente. Il Nord conta il numero più alto, 199, Genova è la città più colpita seguita da Milano e Palermo. Tra gli eventi più diffusi ci sono gli allagamenti causati da piogge intense, i danni per vento e le esondazioni dei fiumi. Proprio il fattore idrogeologico rischia di influire sulla quotidianità, a cominciare dal prezzo delle case. Una nuova ricerca del gruppo di Estimo e Valutazione del Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del Politecnico di Milano, guidato dalla professoressa Francesca Torrieri, che da anni lavora sul tema, insieme al Massachusetts institute of technology di Boston, ha analizzato in maniera sistematica il nesso tra valore degli immobili e il rischio alluvioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

