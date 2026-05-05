Negli ultimi giorni, il costo dell’energia elettrica all’ingrosso è aumentato, portando a un possibile incremento delle tariffe in bolletta. Si tratta di un fenomeno che coinvolge le tariffe di fornitura e le fasce orarie di consumo, che variano in base ai prezzi di mercato. Per i consumatori, è importante conoscere le ore in cui conviene accendere gli elettrodomestici per risparmiare, evitando così di pagare di più senza motivo.

? Cosa scoprirai Come evitare il rincaro in bolletta con i nuovi prezzi all'ingrosso?. Quali sono le ore esatte per far partire gli elettrodomestici?. Perché il costo dell'energia è così diverso rispetto a maggio 2025?. Come influisce la scelta tra prezzo fisso e PUN sulla fattura?.? In Breve Prezzo all'ingrosso a 0,1449 €kWh il 5 maggio 2026 contro 0,1363 €kWh del 4 maggio.. Picchi di costo registrati alle ore 9 con 0,1738 €kWh e minimi alle 3 con 0,1264 €kWh.. Fasce di risparmio identificate tra le ore 3 e le 6 per ridurre i consumi.. Prezzo maggio 2026 superiore allo 0,0973 €kWh registrato nello stesso periodo del 2025.. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia ha raggiunto lo 0,1449 €kWh questo martedì 5 maggio 2026, segnando un incremento di 0,0085 €kWh rispetto alla giornata precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia elettrica: sale il prezzo all’ingrosso e serve attenzione

303: Karl Rábago and the Internet of Electricity

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