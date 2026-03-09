Oggi, 9 marzo 2026, il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica si colloca a 0,156 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta l’andamento del mercato energetico nazionale e viene aggiornata quotidianamente. Il valore riflette le variazioni di prezzo nel settore elettrico e viene comunicato ufficialmente dalle autorità competenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 9 Marzo 2026, si attesta a 0,156 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 8 Marzo 2026, il prezzo minimo registrato è stato di 0,1228 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,2173 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle centrali (dalle 12 alle 14), mentre il picco di costo si è verificato in prima serata, tra le 19 e le 21. Questi dati evidenziano come la gestione dei consumi nelle fasce orarie più convenienti possa incidere sensibilmente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. Andamento... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 9 Marzo 2026

