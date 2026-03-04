Il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica al 4 marzo 2026 è di 0,1657 euro per kilowattora. Questa cifra rappresenta il valore aggiornato per la giornata e viene pubblicata regolarmente. Il dato viene calcolato sulla base delle quotazioni di mercato e delle variazioni di domanda e offerta. Nessuna altra informazione aggiuntiva viene fornita in questa comunicazione.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) oggi, 4 Marzo 2026, si attesta a 0,1657 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (3 Marzo 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1373 €kWh (alle ore 3), mentre il massimo ha raggiunto 0,2153 €kWh (alle ore 9). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2 e le 4), mentre le fasce più costose si sono concentrate tra le 8 e le 9 e tra le 18 e le 20, confermando la tendenza dei picchi di prezzo nelle ore di maggiore domanda. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 4 Marzo 2026

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Dicembre 2025, si attesta a 0,1169 €/kWh.

