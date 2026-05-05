Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas

Il 5 maggio 2026, ad Arezzo, si è tenuto l’evento Enel Energy Bar, un’iniziativa in-store organizzata da Enel. Durante l’iniziativa, l’azienda e i Carabinieri hanno fornito informazioni su come riconoscere e prevenire le truffe legate ai contratti di luce e gas. L’obiettivo è stato offrire ai cittadini consigli pratici e chiarimenti per evitare raggiri nel settore energetico.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Sbarca ad Arezzo l’Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo. Il prossimo appuntamento – che si svolgerà giovedì 7 maggio, alle ore 15:00, presso l’Enel Store di via Garibaldi 97 – tratterà un tema particolarmente sentito dai cittadini, qual è il fenomeno delle truffe, con particolare riferimento a quelle telefoniche. Nel settore energetico, infatti, negli ultimi anni si è registrato un costante incremento dei tentativi di truffa attraverso il cosiddetto spoofing, che altera il numero del chiamante facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas Notizie correlate Stop al telemarketing selvaggio, le novità sui contratti luce e gas via telefonoArriva una stretta concreta contro il telemarketing aggressivo nel settore dell’energia. Contratti di luce e gas nulli senza consenso esplicito, norma anti truffe al viaUna norma contenuta all’interno del decreto Bollette annullerà tutti i contratti per le forniture di energia elettrica e gas stipulati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Droga e furto di energia, raffica di denunce e sequestri a Boccadifalco; Travolto da un trasformatore, operaio Enel ferito mentre fa manutenzione alla linea; Contatori manomessi in casa, denunciate cinque persone a Camporeale; Comune-Move In: rinnovata l’alleanza per verde ed eventi per tutti. Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gasAppuntamento giovedì pomeriggio presso l’Enel Store di Arezzo in via Garibaldi 97. Interverrà anche il Comandante del reparto operativo Carabinieri di Arezzo Paolo Minutoli ... lanazione.it Truffe su contratti luce e gas, al punto Enel i carabinieri spiegano come difendersiTruffe su contratti luce e gas, al punto Enel i carabinieri spiegano come difendersi ... msn.com Trimestrali a Leva. Unicredit concentrata sull’M&A. Enel potrebbe tirare il fiato. Contenuto editoriale di MFIU- Milano Finanza Intelligence Unit contenente raccomandazioni di investimento non personalizzate. La sezione relativa ai prodotti è sponsorizzata da S - facebook.com facebook Trimestrali a Leva | UNICREDIT e ENEL Contenuto editoriale di MFIU contenente raccomandazioni di investimento non personalizzate. La sezione relativa ai prodotti è sponsorizzata da @SocieteGenerale. #adv #pubblicità #sponsorizzato milanofinanza.it/tri x.com