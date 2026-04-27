contratti di luce e gas nulli senza consenso esplicito norma anti truffe al via

Dal prossimo decreto Bollette entrerà in vigore una norma che annullerà automaticamente tutti i contratti di energia elettrica e gas stipulati telefonicamente senza un consenso esplicito da parte del consumatore. La legge mira a contrastare le truffe nel settore delle forniture di energia, rendendo obbligatorio un accordo chiaro e diretto tra le parti per la validità dei contratti. La modifica interessa tutte le sottoscrizioni effettuate senza una conferma esplicita del cliente.

Una norma contenuta all’interno del decreto Bollette annullerà tutti i contratti per le forniture di energia elettrica e gas stipulati telefonicamente senza quello che in giurisprudenza viene definito “consenso esplicito”. Saranno le società di distribuzione a dover fornire la prova che l’utente ha autorizzato non solo la firma del contratto, ma anche di essere contattato telefonicamente. In questo modo dovrebbero essere dichiarati nulli, a partire da 60 giorni passati dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, tutti quei contratti che sono stati stipulati con pratiche che violano questa norma sono da considerarsi nulli. La nuova norma sul consenso per i contratti di luce e gas.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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