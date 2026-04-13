Stop al telemarketing selvaggio le novità sui contratti luce e gas via telefono

Da oggi ci sono nuove norme per contrastare il telemarketing aggressivo nel settore energetico. Con l’approvazione del decreto bollette, le aziende non potranno più stipulare contratti di luce e gas tramite chiamate non autorizzate. Le offerte telefoniche non richieste potranno essere considerate nulle, limitando così le comunicazioni indesiderate ai consumatori. Le modifiche sono state approvate di recente e riguardano le pratiche di vendita telefonica nel settore energia.

Arriva una stretta concreta contro il telemarketing aggressivo nel settore dell’energia. Con l’approvazione del cosiddetto decreto bollette, cambiano le regole per le offerte di luce e gas: i contratti conclusi tramite chiamate non autorizzate potranno essere considerati nulli. Una novità significativa che punta a tutelare milioni di consumatori italiani, spesso bersaglio di telefonate insistenti da parte di call center, non sempre trasparenti. se è già cliente e ha autorizzato in modo esplicito la ricezione di offerte commerciali. In tutti gli altri casi, le telefonate promozionali saranno considerate illegittime. E non solo: eventuali contratti stipulati in questo modo non avranno valore legale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Stop al telemarketing selvaggio, le novità sui contratti luce e gas via telefono Luce e gas: stop al telemarketing selvaggio, i contratti sono nulliUna nuova normativa, derivante dalla conversione in legge del decreto bollette, introduce restrizioni drastiche contro le pratiche commerciali... Telemarketing, stop ai contratti luce e gas al telefono senza autorizzazione degli utenti(Adnkronos) – Arriva lo stop ai contratti di luce e gas al telefono senza l'autorizzazione degli utenti.