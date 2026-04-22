L'attrice ha pubblicato un video che mostra le sfide e le soddisfazioni di coltivare un orto in casa. Sul suo profilo Instagram, conosciuto per immagini eleganti e servizi fotografici raffinati, si alternano anche scatti più spontanei, con foto di fango, piante e momenti di relax tra le piante. La sua presenza online rivela un lato più genuino e meno perfetto rispetto alle sue apparizioni pubbliche.

S iamo abituati a vederla impeccabile sui red carpet, ma il profilo Instagram di Kasia Smutniak racconta spesso una realtà diversa, fatta di natura, fango e molta autoironia. Una delle ultime storie Instagram pubblicata dall’attrice la ritrae in una veste decisamente bucolica, con un grande cappello di paglia e una vanga tra le mani, mentre cerca di rimettere in sesto il suo orto. La missione è chiara: piantare i pomodori, ma il tempismo e la geometria sembrano remare contro di lei. Kasia Smutniak: film, Pietro Taricone, figli, carriera. guarda le foto Kasia Smutniak in difficoltà con l’orto. «È un mese che mi dimeno con l’orto, sono già indietro.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ci regala il video definitivo sulle gioie (e i dolori) dell'orto fatto in casa

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