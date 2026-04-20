Nella partita contro l’Atalanta, la giocatrice ha vissuto momenti di grande insuccesso e di successo. Durante il match, ha commesso un errore che ha portato a un gol avversario, ma ha anche segnato un gol importante in seguito. La partita si è conclusa con una notte divisa tra disappunto e soddisfazione personale, rendendo quella occasione significativa per la sua carriera.

Ci sono partite che raccontano una squadra. E poi ci sono partite che raccontano un giocatore. Quella di Hermoso contro l’Atalanta le rappresenta entrambe. Una serata divisa a metà, come una moneta che resta sospesa. Nel giro di quarantacinque minuti il difensore giallorosso passa dall’errore pesante al gol del riscatto, diventando il simbolo perfetto delle contraddizioni della Roma. L’errore che indirizza la partita. L’episodio che apre la gara è difficile da ignorare. Dopo appena dodici minuti, su una pressione alta dell’Atalanta, Hermoso perde un pallone sanguinoso che porta al vantaggio avversario. Un errore che pesa ancora di più se inserito nel contesto: la Dea, fino a quel momento, non aveva costruito praticamente nulla.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Hermoso tra gioie e dolori: errore e riscatto in una notte divisa a metà

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