Dopo le recenti dimissioni di alcuni esponenti del Partito Democratico, si susseguono le manovre per il cambio di leadership e la formazione del nuovo governo. La segretaria del partito si concentra sulla distribuzione dei ministeri, mentre altri membri dell’organizzazione stanno valutando il loro futuro politico. Nel frattempo, nel panorama politico si intensificano le mosse per consolidare le posizioni di fronte alle sfide imminenti.

La casa brucia e la segretaria fa spallucce. Anzi si arrocca e, certa della vittoria, si mette a riempire le caselle del futuro governo. Al Nazareno il corto circuito è totale. L’addio di Marianna Madia che fa le valigie in dissenso dalla deriva massimalista di Elly Schlein per approdare a Italia Viva è più di un campanello d’allarme. La bionda ex enfant prodige di Matteo Renzi lo dice a chiare lettere: il Pd non basta. “Serve un polo riformista per rafforzare la coalizione”. Come lei lo pensano in tanti. Il trasloco di Madia segue di qualche settimana quello dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini, passata ad Azione. I prossimi a uscire sono già sull’uscio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Emorragia Pd, dopo la Madia ecco chi prepara il trasloco. Ma Elly gioca alla premier e distribuisce ministeri

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La grande fuga dal Pd continua, Madia lascia Elly e viaggia verso Renzi: duro colpo per i demDopo l’addio di Elisabetta Gualmini, che se n’è andata dal Pd per andare in Azione, è il turno di Marianna Madia.

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