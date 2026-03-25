Michele Emiliano non potrà, al momento, ricoprire il ruolo di consigliere giuridico del presidente della regione Puglia. La decisione è arrivata in seguito al rifiuto del Consiglio superiore della magistratura di autorizzare l’incarico con il sindaco di una città della regione. La questione riguarda l’incarico con il sindaco di una città della regione Puglia.

BARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Il Consiglio Superiore della Magistratura sarebbe infatti orientato a non concedere l’autorizzazione richiesta. La commissione competente ha già esaminato il caso e, secondo quanto emerso, avrebbe espresso informalmente parere negativo, comunicandolo alla Regione. La decisione definitiva spetterà comunque al plenum del Csm. L’incarico avrebbe consentito a Emiliano di evitare il rientro in magistratura dopo oltre vent’anni di aspettativa, trascorsi tra l’esperienza da sindaco e quella da governatore della Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con Decaro

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