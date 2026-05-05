Emiliano | Non vedo l' ora di rimettere toga e andare in Procura Poi la bordata a Decaro

Durante un’intervista a “Telenorba”, Michele Emiliano ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare a indossare la toga e di riprendere il suo ruolo in Procura. Nel corso della stessa intervista, ha rivolto anche alcune critiche all’attuale sindaco della città, con cui ha avuto in passato un rapporto professionale. Le sue parole hanno attirato l’attenzione per il tono diretto e senza filtri con cui ha affrontato i temi discussi.

Dal rapporto con Antonio Decaro al suo futuro in toga, Michele Emiliano a ruota libera nel corso di un’intervista rilasciata a “Telenorba”. Uno dei passaggi più interessanti riguarda proprio il futuro dell’ex presidente della Regione Puglia, che dopo 23 anni di aspettativa politica è in attesa della decisione della Terza Commissione del Csm sulle richieste formulate dalla Regione sull'aspettativa per ricoprire il ruolo di consulente dell'ente - domanda già bocciata tre volte. Una via d’uscita per evitare la nomina ad assessore che però sta incontrando più ostacoli del previsto. Consulenza o toga?. "Il presidente Decaro a un certo punto mi ha...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Emiliano: "Non vedo l'ora di rimettere toga e andare in Procura". Poi la bordata a Decaro Notizie correlate Emiliano: «Rimettere la toga dopo 20 anni sarebbe un assurdo giuridico, tutelo la magistratura»Dopo settimane di silenzio l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano torna a parlare in pubblico. Leggi anche: Emiliano mira alto: per il rientro in toga chiede la Direzione nazionale antimafia. Ma l’incarico con Decaro avrà il via libera Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ovunque, ma non in toga: Michele Emiliano le tenta tutte per non rientrare in magistratura; Il suo libro, lo sguardo al futuro e la guerra tra clan a Bari. Emiliano a Telebari: Vi dico tutto - VIDEO; In Puglia o a Roma cercasi posto per un Emiliano a fine carriera; Emiliano non vuole tornare a fare il magistrato. E in suo aiuto arriva una Commissione d'inchiesta. Emiliano: Non vedo l'ora di rimettere toga e andare in Procura. Poi la bordata a DecaroL'ex governatore parla del difficile rientro in magistratura, della consulenza in Puglia e apre a una candidatura col Pd alle Politiche ... ilgiornale.it Emiliano: Girone torna in Italia, non vedo l’ ora di riabbracciarloAffaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ... affaritaliani.it Emiliano attacca Decaro: «Soffre la mia presenza. Doveva avere più coraggio nel dirmi le cose» x.com Dopo mesi di riserbo, Michele Emiliano torna a parlare e lo fa con parole pesanti nei confronti del suo successore, Antonio Decaro. Il rapporto tra i due, un tempo saldo, appare oggi segnato da incomprensioni personali e politiche. - facebook.com facebook