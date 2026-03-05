Emiliano | Rimettere la toga dopo 20 anni sarebbe un assurdo giuridico tutelo la magistratura

Dopo settimane di silenzio, l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano torna a parlare in pubblico e afferma che rimettere la toga dopo 20 anni sarebbe un assurdo giuridico, sottolineando di tutelare la magistratura. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione pubblica e politica, senza riferimenti a motivazioni personali o altri dettagli.

Dopo settimane di silenzio l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano torna a parlare in pubblico. E lo fa a un evento organizzato dal Rotary club al Sophia Loren Restaurant di Bari, che lo ha invitato a raccontare in prima persona la sua storia: dall’inizio della sua carriera in magistratura, segnata dalla lotta alla mafia, fino agli anni politici come sindaco di Bari prima e presidente della Regione poi. Senza dimenticare l’aspetto umano di un percorso fatto di scelte, di errori, di battaglie e di convinzioni mai messe da parte, come ha spiegato lui stesso. Al suo arrivo Emiliano si è fermato a parlare con i giornalisti esordendo con una battuta, «come state, è da parecchio che non ci vediamo». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

