Emergenza sangue a Reggio Calabria l' appello del Gom | la richiesta di aiuto ai cittadini
A Reggio Calabria si registra una carenza di sangue che preoccupa le strutture sanitarie. Il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli ha deciso di partecipare a una campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Associazione microcitemici. L’obiettivo è invitare i cittadini a donare sangue per far fronte alle esigenze delle emergenze e delle attività quotidiane degli ospedali. La richiesta di aiuto si rivolge a tutta la comunità locale.
Il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria sostiene la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall’Associazione microcitemici.Il fabbisogno di emocomponenti è in costante crescita: aumenta con l’incremento dei pazienti, con il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Emergenza sangue scorte ai minimi storici, Avis e associazione microcitemici: Terapie a rischio; Reggio, le scorte di sangue ai minimi storici: serve l’aiuto di tutti; Associazione Reggina Microcitemici: appello urgente alla cittadinanza, grave carenza di sangue nelle strutture sanitarie; Reggio Calabria: presentata la lista del Pd per Battaglia. Il candidato sindaco: Proponiamo cose serie e realizzabili. Non portiamo indietro le lancette della storia della città.
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