Emergenza sangue a Reggio Calabria l' appello del Gom | la richiesta di aiuto ai cittadini

A Reggio Calabria si registra una carenza di sangue che preoccupa le strutture sanitarie. Il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli ha deciso di partecipare a una campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Associazione microcitemici. L’obiettivo è invitare i cittadini a donare sangue per far fronte alle esigenze delle emergenze e delle attività quotidiane degli ospedali. La richiesta di aiuto si rivolge a tutta la comunità locale.