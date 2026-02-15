Reggio Calabria | il GOM inverte la tendenza da fuga di pazienti a polo sanitario di eccellenza e nuove tecnologie

Il GOM di Reggio Calabria ha attirato più pazienti e professionisti, risollevando la sua immagine dopo anni di abbandono e migrazione di medici qualificati. La ristrutturazione delle strutture e l’introduzione di tecnologie avanzate hanno trasformato il polo sanitario, offrendo servizi di alto livello e attirando anche utenti da altre regioni.

Il GOM di Reggio Calabria: da "fuga di cervelli" a polo sanitario d'eccellenza. Reggio Calabria – Un'inversione di tendenza storica si sta compiendo nel panorama sanitario calabrese. Il Grande Ospedale Metropolitano (GOM) si afferma come un punto di riferimento nazionale, capace di ridurre la dipendenza dai centri del Nord e di trattenere i pazienti sul territorio. Un cambiamento reso possibile da investimenti tecnologici e, soprattutto, da un capitale umano altamente qualificato, come evidenziato in una recente intervista con il Direttore Sanitario, Salvatore Costarella. Un passato di difficoltà e la svolta del GOM.