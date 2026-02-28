La Calabria resta fanalino di coda ma il Gom di Reggio Calabria guida la regione nei trapianti di rene

Nel 2024, in Italia, sono stati eseguiti circa 4.000 trapianti di rene, con il Gom di Reggio Calabria che si distingue come il centro più attivo in Calabria. La regione rimane in coda alla classifica nazionale, ma il reparto di Reggio Calabria continua a rappresentare un punto di riferimento per le operazioni di trapianto. La Calabria rimane l'ultima regione in termini di numero di interventi complessivi.

Nel 2024 l'attività trapiantologica in Italia ha fatto registrare risultati di rilievo. Nelle sale operatorie del Paese sono stati eseguiti 4.692 trapianti di organi, con un incremento del 5,1% rispetto all'anno precedente. Per il secondo anno consecutivo, dunque, l'Italia ha superato la soglia dei 4mila trapianti annui, confermando la solidità del sistema trapiantologico nazionale. Accanto al dato complessivo positivo, emerge tuttavia una forte disomogeneità territoriale. Nel 2024 alcune regioni, come Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise, non hanno registrato alcun intervento. Al contrario, i livelli più elevati di attività si sono osservati in Veneto, con 147,9 trapianti per milione di abitanti, seguito da Piemonte (118,5), Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna (entrambe a 111,4).

Redditi Isee, l’Italia cresce a due velocità e la Calabria resta fanalino di codaIl rapporto dell’Inps certifica un divario con il Nord superiore ai 10 mila euro evidenziando come il valore medio nazionale dell’Isee si attesti a...

Istat, Pil 2023: divari Nord-Sud ancora marcati, Reggio Calabria fanalino di coda nell’industriaNel 2023 persistono forti divari territoriali nei livelli di ricchezza prodotta sul territorio nazionale.

Maltempo, il Lungomare di Reggio Calabria distrutto dalla mareggiata della notte: le immagini

