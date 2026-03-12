Consiglio di classe straordinario sospensione studenti | quando va convocato quali sanzioni previste è obbligatorio partecipare? GUIDA

Il consiglio di classe straordinario può essere convocato in determinate situazioni di violazione del regolamento scolastico, e in questa occasione vengono discusse le eventuali sanzioni disciplinari. La sospensione degli studenti rappresenta una delle misure previste e può essere decisa dal consiglio di classe o dal dirigente scolastico. La partecipazione degli insegnanti e, in alcuni casi, dei genitori, è obbligatoria durante la riunione.

Il DPR n. 1342025 ha ridisegnato, a partire da quest'anno scolastico, il sistema delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del regolamento da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In particolare, è stata prevista una distinzione netta tra i provvedimenti che determinano l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e quelle che prevedono un allontanamento da 3 a 15 giorni. Inoltre, si rimarcano maggiormente le differenze con i provvedimenti più gravi, previsti con l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni. Ad ogni modo, al di là delle novità apportate, per comminare una sanzione disciplinare esiste un iter ben preciso che prevede la convocazione di un consiglio di classe straordinario, il quale deve seguire delle regole definite.