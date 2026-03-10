A cosa serve il Consiglio supremo di difesa straordinario convocato da Mattarella e chi ne fa parte

Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio supremo di difesa straordinario per venerdì 13 marzo alle 10. All'ordine del giorno ci sono la guerra in Iran e gli sviluppi nella regione del Medio Oriente, con un approfondimento sulla situazione internazionale e sugli impatti della crisi attuale. Sono presenti rappresentanti delle forze armate e altri componenti istituzionali di rilievo.

È un organo di rilevanza costituzionale per l'esame dei principali problemi politici e tecnici legati alla sicurezza e alla difesa nazionale. Si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo alle 10. All'ordine del giorno c'è la guerra in Iran e in Medio Oriente, con un'analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Il Consiglio, previsto dall'articolo 87 della Costituzione, è un organo di rilevanza costituzionale preposto all'esame dei principali problemi politici e tecnici legati alla sicurezza e alla difesa nazionale. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Cos'è il Consiglio supremo di difesa convocato da Mattarella per la guerra in Iran, cosa fa e chi ne fa parteIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 13 marzo al Quirinale.

Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade oraIl presidente della Repubblica ha convocato per venerdì prossimo alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale.

Tutto quello che riguarda A cosa serve il Consiglio supremo di...

Discussioni sull' argomento Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Meloni è fuorviante su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa.

Milano approva l’interruzione condizionata dei rapporti con Tel Aviv: a cosa serve il gemellaggio tra cittàIl Consiglio comunale di Milano ha approvato l’interruzione condizionata del gemellaggio con Tel Aviv e la proposta di un patto d’amicizia con Gaza City. Il primo è vincolato dal rispetto degli ... fanpage.it

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì scorso avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, fresco trionfatore di Sanremo con la sua “Per sempre sì”, per complimentarsi per la performance festivaliera e per dirgli che "La tua 'Per sempre sì' è pure un regalo - facebook.com facebook

#Conflitti Il Presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa sulle conseguenze della crisi in Medio Oriente. Si terrà venerdì al Quirinale. Oggi Consiglio dei ministri sui rincari di energia e carburante e l'ipotesi delle accise mobili. x.com