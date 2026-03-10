A cosa serve il Consiglio supremo di difesa straordinario convocato da Mattarella e chi ne fa parte
Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio supremo di difesa straordinario per venerdì 13 marzo alle 10. All'ordine del giorno ci sono la guerra in Iran e gli sviluppi nella regione del Medio Oriente, con un approfondimento sulla situazione internazionale e sugli impatti della crisi attuale. Sono presenti rappresentanti delle forze armate e altri componenti istituzionali di rilievo.
È un organo di rilevanza costituzionale per l'esame dei principali problemi politici e tecnici legati alla sicurezza e alla difesa nazionale. Si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa per venerdì 13 marzo alle 10. All'ordine del giorno c'è la guerra in Iran e in Medio Oriente, con un'analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Il Consiglio, previsto dall'articolo 87 della Costituzione, è un organo di rilevanza costituzionale preposto all'esame dei principali problemi politici e tecnici legati alla sicurezza e alla difesa nazionale.
