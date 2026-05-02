Alex Zanardi è deceduto, e la sua famiglia è rimasta con lui fino all'ultimo istante. La moglie, Daniela Manni, ha condiviso con lui molti momenti, tra cui il periodo successivo all’incidente avvenuto in Germania nel 2001. Il loro legame si è consolidato nel tempo, e il figlio ha ricordato il padre come un esempio da seguire. La famiglia ha sempre assistito Zanardi nel suo percorso, anche durante le sfide più difficili.

La famiglia gli è stata accanto fino all'ultimo minuto. La moglie, Daniela Manni, era al fianco di Alex Zanardi dopo il terribile incidente in Germania nel 2001 ed è stata vicina a lui ogni istante anche dopo lo schianto con l’handbike in Toscana, fino a ieri sera quando il campione paralimpico si è spento all'età di 59 anni. Con lei anche il figlio 28enne Niccolò Zanardi. L’amore nato in pista Alex Zanardi e Daniela Manni si sono conosciuti verso la fine degli anni ’80. Lei era la team manager della squadra di Formula 3 in cui correva Alex. Si sono sposati nel 1996 e due anni dopo è nato il loro figlio Niccolò. Il 15 settembre del 2001, durante una gara in Formula Cart al Lausitzring, Zanardi ha avuto un drammatico incidente che gli è costato l’amputazione delle gambe.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alex Zanardi morto: la moglie Daniela Manni che lo ha protetto fino alla fine, l'amore nato in pista. Il figlio Niccolò: «Un esempio come padre»

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