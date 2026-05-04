Per il suo compleanno, che ha spento 36 candeline il 3 maggio, Elodie ha condiviso una foto con Franceska Nuredini nelle storie di Instagram. La immagine in bianco e nero mostra i due in un momento intimo e semplice, senza commenti o dediche pubbliche. La foto è diventata rapidamente virale sui social, attirando l’attenzione sulla loro relazione.

Nessuna dedica chilometrica o dichiarazione pubblica. Per il compleanno di Elodie, che il 3 maggio ha spento 36 candeline, Franceska Nuredini ha scelto la strada dell’essenzialità: una foto romantica in bianco e nero pubblicata nelle storie Instagram e diventata subito virale. Elodie e Franceska Nuredini in uno scatto in bianco e nero sui social. Fonte: @nuredinifranceska Lo scatto ritrae le due in un abbraccio, mentre si guardano con complicità. A commento dell’immagine non c’è alcun testo, solo un piccolo cuore bianco. Un dettaglio che però confermerebbe il legame tra la cantante e la ballerina, ormai evidente da mesi nonostante la mancanza di un’ufficializzazione formale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Elodie, la foto con Franceska per il compleanno dice tutto sulla loro relazione

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Elodie e Franceska non si nascondono più, le foto sono una conferma: tutte le fasi della loro relazioneLe immagini circolate negli ultimi giorni sembrano aver tolto ogni dubbio: tra Elodie e Franceska Nuredini non c’è solo amicizia.

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Tanti auguri a @elodie che oggi compie 36 anni Non vediamo l'ora di rivederti sui palchi! Video @manilaontour / @elodie.update #elodie #musica #video #reel #live - facebook.com facebook

Come sanno anche le pietre Marracash ed Elodie si sono trovati insieme all’evento musicale di Marracash un po’ a sorpresa perché d’accordo che sia Marracash che Elodie hanno detto in questi anni nelle interviste di essersi lasciati bene, ma un conto è dirlo x.com