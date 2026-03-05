Una ragazza romena di 21 anni è scomparsa a Foggia. Il suo cellulare è stato ritrovato, mentre un’amica ha denunciato di essere stata molestata. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda. La ragazza non è ancora stata rintracciata e le autorità continuano le ricerche.

Il silenzio di una città può essere più rumoroso di quanto si pensi. Tra le strade di Foggia, la quotidianità è stata interrotta dall’ansia e dall’apprensione per una giovane che non ha fatto più ritorno a casa. Le ore passano lente, scandite da ricerche, telefonate e appelli che si rincorrono tra familiari, amici e vicini, mentre la città osserva con crescente preoccupazione. In questi momenti, ogni dettaglio diventa cruciale. Un cellulare trovato, un messaggio non inviato, una testimonianza che sembra sfuggire: tutto viene analizzato con attenzione, perché in casi di scomparsa di persone giovani anche un piccolo indizio può fare la differenza tra speranza e disperazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elena, 21enne romena scomparsa a Foggia: ritrovato il cellulare, l’amica aveva denunciato molestie

Foggia, si cerca Elena, 21enne scomparsa lungo la statale 16. L’amica: «Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse»Questo è il quarto giorno di ricerche da parte delle forze di polizia per trovare Elena, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie da lunedì 2...

Leggi anche: Scomparsa 21enne a Foggia: non ha con sé i documenti, accertamenti sul cellulare

Contenuti e approfondimenti su Elena 21enne romena scomparsa a Foggia....

Temi più discussi: Elena scomparsa a Foggia, il giallo del cellulare e la denuncia dell'amica: Noi molestate da alcuni uomini prima che sparisse; Foggia, apprensione per una bracciante di 21 anni scomparsa da giorni. Scattano le ricerche. Aveva iniziato a prostituirsi; Ragazza di 21 anni scomparsa a Foggia; Foggia, scomparsa giovane donna di 21 anni.

Foggia, quarta giornata di ricerche per la 21enne romena scomparsaProseguono le ricerche di Elena, 21 anni, scomparsa a Foggia, con il coinvolgimento di polizia e vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale. trmtv.it

Scomparsa 21enne a Foggia: non ha con sé i documenti, accertamenti sul cellulareContinuano le ricerche di Elena, la 21enne romena scomparsa a Foggia. Non si esclude alcuna ipotesi: dalle molestie subite prima della sparizione all’allontanamento volontario. fanpage.it

Foggia, si cerca Elena, 21enne scomparsa lungo la statale 16. L'amica: «Alcuni uomini ci hanno molestato prima che sparisse» x.com

Buongiorno cari lettori mi è stato consigliato questo di Elena Magnani "Mare Avvelenato" prima di aggiungerlo alla lista vorrei avere un vostro parere Grazie di cuore - facebook.com facebook