Elicottero precipita da 20 metri nel Ticino | un ferito grave

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2026, nel territorio di Mezzovico-Vira. Durante le operazioni di atterraggio, un elicottero è precipitato da un’altezza di circa 20 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato un uomo ferito in modo grave. Le autorità stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Grave incidente aviatorio nel pomeriggio di ieri, 4 maggio 2026, in territorio di Mezzovico-Vira, dove un elicottero è precipitato durante la fase di atterraggio. L’allarme è scattato poco dopo le 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo, appartenente a una ditta privata, è caduto al.🔗 Leggi su Quicomo.it

Sondrio - Elicottero precipitato, un morto e 3 feriti

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