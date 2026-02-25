Operaio precipita nel cantiere navale da un' altezza di 20 metri e muore

MONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone dove un giovane operaio è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza stimata di venti metri. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza, ma l'uomo è deceduto per i politraumi provocati dall'impatto al suolo. Le indagini Indagini in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

