Brallo di Pregola (Pavia), 23 marzo 2026 - Stava lavorando con il martello pneumatico, nel solaio di un edificio in fase di ristrutturazione al Centro Federale Tennis del Brallo, in frazione Pregola, quando la soletta ha ceduto sotto i suoi piedi ed è precipitato per circa 3 metri, ritrovandosi di fatto tra le macerie al piano inferiore, all'interno dello stesso edificio. Gravi conseguenze per l'operaio. L'operaio, 38enne di Voghera, ha riportato conseguenze gravi, con una serie di sospette fratture, ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato ricoverato, non in pericolo di vita. L'infortunio sul lavoro è successo poco dopo le 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brallo di Pregola, cede la soletta e precipita per circa tre metri: muratore 38enne ferito grave

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