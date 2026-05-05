elezioni pistoia 358 gli aspiranti consiglieri ecco tutti i nomi delle 12 liste

A Pistoia si avvicinano le elezioni comunali, con un totale di 358 candidati che si presentano come aspiranti consiglieri. Queste candidature sono distribuite tra dodici diverse liste, ciascuna con una composizione che include sia volti già noti nel panorama politico locale, sia persone che si affacciano per la prima volta alla scena elettorale. La partecipazione varia quindi tra esperti e nuovi nomi, pronti a presentare le proprie proposte ai cittadini.

Pistoia, 5 maggio 2026 – Ci sono profili navigati e neofiti che si affacciano per la prima volta alla prova del voto. Ci sono amministratori, militanti di partito, volti che la città conosce bene e indipendenti che hanno deciso di raccogliere l’invito e partecipare alle elezioni comunali. In totale le liste che quest’anno si affronteranno per i trentadue posti nella Sala consiliare, e ovviamente per la guida del comune di Pistoia, saranno dodici, delle quali sei a sostegno di Giovanni Capecchi, cinque di Anna Maria Celesti e una per Fabrizio Mancinelli. In totale, si presentano all’appuntamento elettorale 358 candidati. Tre i componenti dell’attuale giunta hanno deciso di ricandidarsi (gli assessori Alessandro Sabella, Alessio Bartolomei e Leonardo Cialdi), insieme a svariati consiglieri di maggioranza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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