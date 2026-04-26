Presentati i simboli delle liste Ecco gli aspiranti consiglieri

A circa un mese dall'appuntamento elettorale previsto per il 24 e 25 maggio, i tre schieramenti che si contendono il rinnovo del consiglio comunale hanno presentato ufficialmente i simboli delle rispettive liste. Dopo aver completato la raccolta delle firme necessarie tra i cittadini, sono stati annunciati i nomi dei candidati che compongono le varie liste in corsa per le elezioni.

A un mese dal voto per il rinnovo del consiglio comunale - 24 e 25 maggio - i tre schieramenti in gara, dopo aver raccolto le firme tra i cittadini necessarie alla presentazione dei simboli dei raggruppamenti in gara, hanno ufficializzato le liste dei candidati. A contendersi la poltrona lasciata vacante dal sindaco Dario Candiani, dimessosi alla fine dello scorso anno per un dissidio insanabile con alcuni componenti della maggioranza, sono Gianluca Marta, Gilberto Cimmino e Mario Ceriotti. Marta era stato il candidato del centrosinistra anche alle scorse elezioni, quando venne battuto dallo schieramento unitario di centrodestra. In quella occasione venne votato da 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presentati i simboli delle liste. Ecco gli aspiranti consiglieri Notizie correlate Comunali a Cutrofiano, poker di candidati e liste: i nomi degli aspiranti consiglieriCUTROFIANO – Poker di candidati a Cutrofiano con la carica di aspiranti consiglieri che proveranno ad entrare nella prossima assise: sono state... Inizia la sfida, la candidata a sindaca Nucera presenta i primi simboli delle liste a sostegnoIl progetto Reggio – Per Anna Nucera Sindaca verrà svelato venerdì mattina nei locali di Spazio Open. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Presentati i simboli delle liste. Ecco gli aspiranti consiglieri; Tappa ligure per ‘SquisITA-L’Italia in un boccone’; Regione Lombardia finanzia otto progetti per la Promozione Territoriale presentati dai Comuni Capoluogo; Simboli e divinità pagane presenti nel mondo dei giochi. Presentati i simboli delle liste. Ecco gli aspiranti consiglieriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Tutto pronto per la Padova Marathon: presentati i top runners #padova #marathon #toprunners #sport #onlus - facebook.com facebook