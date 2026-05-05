Durante la campagna elettorale, il sindaco uscente di Macerata ha annunciato che, se sarà rieletto, si impegnerà a piantare diecimila nuovi alberi nel suo secondo mandato. La sua promessa è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di realizzazione o sui tempi previsti. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di confronto elettorale, senza specificare eventuali fonti di finanziamento o collaborazioni coinvolte.

Macerata, 5 maggio 2026 – “Pianteremo diecimila nuovi alberi nel corso del mandato”. E’ la promessa di Sandro Parcaroli, sindaco uscente di Macerata, in corsa per il bis. Dopo anni nei quali la sua amministrazione è finita nel mirino per la gestione del verde e il taglio di piante in diverse zone della città, il primo cittadino rilancia. Secondo Parcaroli, “a partire da fine 2021, Macerata ha potenziato l’approccio strategico nella gestione del verde pubblico così da avere una visione più razionale del ruolo che può avere per l’ambiente urbano e per la collettività. Abbiamo pertanto avviato una campagna di censimento degli alberi, secondo le...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, la promessa di Parcaroli: “Pianteremo diecimila nuovi alberi”

Notizie correlate

Via della Tenuta di Torrenova, partono gli abbattimenti di 16 alberi. Il Comune: "Ne pianteremo 82"L'intervento, programmato dal Dipartimento Tutela ambientale, si è reso necessario in quanto gli alberi sono risultati "in forte declino vegetativo e...

Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per ParcaroliIl sindaco uscente Sandro Parcaroli potrà contare quest’anno su sei liste a supporto della sua candidatura (nel 2020 erano otto).

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Stabilicum: la promessa di stabilità o l’ennesimo cambio di regole?; La promessa di Dario Romano: Istituiremo il salario minimo di 10 euro orari in tutti gli appalti comunali; ELEZIONI BONAVIGO, GOBBI SI PRESENTA AI CITTADINI: FATTI, NON PROMESSE. ANNUNCIATA LA REALIZZAZIONE DI UNA RSA DA 120 POSTI (VIDEO); Elezioni comunali a Venezia, attacco a Martella (Pd) per i bengalesi in lista: Voti per la moschea, partito teocratico.

Elezioni, Giulia Adamo presenta la rinascita di Marsala: 6 liste e un centrodestra unitoGiulia Adamo parla del programma e presenta la squadra assessoriale schierando 4 esperti. Nuovo Porto in 5 anni; la grande promessa. Una sala gremita, il - Marsala News ... marsalanews.it

Elezioni a Fermo, FdI c’è: «Presentata la lista, coerenti con quanto promesso». Ecco i candidatiFERMO - Dal circolo fermano dei meloniani si coglie subito l'occasione per rimarcare che la lista «è una promessa mantenuta. Nei mesi scorsi avevamo detto che ci saremmo stati, con lista e simbolo. E ... cronachefermane.it

Elezioni a Messina. Il candidato del centrodestra solidarizza con i lavoratori in sciopero. "Basta cerchi magici. Non in eterno risorse extra bilancio" - facebook.com facebook

Elezioni a Quartu, Milia in campo con nove liste: «La rinascita della città non si deve fermare» x.com