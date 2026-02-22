Via della Tenuta di Torrenova partono gli abbattimenti di 16 alberi Il Comune | Ne pianteremo 82

Il Dipartimento Tutela ambientale ha iniziato il 20 febbraio l’abbattimento di 16 alberi secchi in Via della Tenuta di Torrenova, nel municipio VI, per migliorare la sicurezza stradale. Il Comune ha annunciato che piantumerà 82 nuovi alberi al loro posto. Gli interventi mirano a rimuovere le piante malate e a rinnovare il verde urbano. I lavori continuano per completare il progetto di riqualificazione dell’area.

L'intervento, programmato dal Dipartimento Tutela ambientale, si è reso necessario in quanto gli alberi sono risultati "in forte declino vegetativo e in gran parte secchi" Verranno eseguiti gli abbattimenti di 16 esemplari di Prunus, risultati dalle indagini agronomiche in forte declino vegetativo e in gran parte secchi. Seguiranno nei giorni successivi, fa sapere il Comune di Roma, gli interventi di rimozione di circa 50 vecchie ceppaie, per poi procedere con il completo rinnovamento dei filari stradali. A questa fase seguirà quella della messa a dimora di nuovi alberi: ne saranno piantati 82, di specie diverse.