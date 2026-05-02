Elezioni Comunali | Lanocita presenta Salerno Democratica la terza lista

Questa mattina è stata annunciata la presentazione della lista Salerno Democratica, la terza formazione che sosterrà il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. La lista è stata presentata nel comitato elettorale situato in Corso Garibaldi 175 e vede come rappresentanti Sara Petrone e Giso Amendola. La presentazione si è svolta in un momento di avvicinamento alle elezioni comunali, con la presenza dei rappresentanti della formazione politica.

E' stata presentata questa mattina la lista Salerno Democratica capitanata da Sara Petrone e Giso Amendola, nel comitato elettorale del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita, sul Corso Garibaldi 175. “Una lista composita – ha spiegato Lanocita - costituita da persone che non si riconoscono in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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