Questa mattina a Salerno si è tenuto l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”, promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’evento si è svolto nei locali di Libramente e ha visto la partecipazione di alcuni candidati, tra cui Lanocita e Pecoraro, che hanno sostenuto i candidati Forte e Bassano. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra i rappresentanti politici e i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina, presso i locali di Libramente a Salerno, l’incontro pubblico “Per Salerno, Per la Vita”, promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimi. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto partecipato con la cittadinanza sui temi dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita, delle politiche sociali e della partecipazione attiva. Ad aprire i lavori è stata Claudia Pecoraro, che ha introdotto i principali argomenti al centro del dibattito. A seguire, la tavola rotonda ha visto protagonisti Nadia Bassano e Lorenzo Forte, entrambi già impegnati nell’associazione “Salute e Vita”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni comunali a Salerno, Lanocita e Pecoraro tirano la volata a Forte e Bassano

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