Elezioni comunali a Salerno arriva Stefano Bandecchi per Ventura Sindaco

Venerdì 8 maggio alle ore 19, in Piazza Sant'Agostino, si terrà un evento politico a Salerno con la presenza di Stefano Bandecchi. Il leader di Dimensione e sindaco e presidente della Provincia di Terni supporterà il candidato sindaco Domenico Ventura e la lista di Dimensione al Consiglio Comunale. L'iniziativa mira a rafforzare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali.

Stefano Bandecchi, leader di Dimensione e sndaco e presidente della Provincia di Terni, sarà a Salerno venerdì 8 maggio alle ore 19 in Piazza Sant'Agostino per sostenere il candidato sindaco Domenico Ventura e la lista di Dimensione al Consiglio Comunale.Il commento "La candidatura di Ventura.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Comunali: a Salerno arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

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