Elezioni comunali a Salerno | arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Giovedì 5 marzo 2026 alle 10.30 si svolgerà una conferenza stampa presso il comitato elettorale in via Mercanti 76 a Salerno. Durante l’evento, Stefano Bandecchi supporterà ufficialmente la candidatura di Domenico Ventura come sindaco. Ventura, consigliere comunale uscente, sarà presentato come candidato alle prossime elezioni comunali. L’incontro è aperto ai media e agli osservatori interessati alla competizione elettorale.

