Elezioni comunali a Salerno | arriva Bandecchi per sostenere Ventura Sindaco

Giovedì 5 marzo 2026 alle 10.30 si svolgerà una conferenza stampa presso il comitato elettorale in via Mercanti 76 a Salerno. Durante l’evento, Stefano Bandecchi supporterà ufficialmente la candidatura di Domenico Ventura come sindaco. Ventura, consigliere comunale uscente, sarà presentato come candidato alle prossime elezioni comunali. L’incontro è aperto ai media e agli osservatori interessati alla competizione elettorale.

Stefano Bandecchi arriva a Salerno. Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 10.30, presso il comitato elettorale in via Mercanti 76 (1° piano), si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Salerno di Domenico (detto Mimmo) Ventura, consigliere comunale uscente, in vista.

