Elezioni comunali a Salerno i primi candidati di Dimensione Bandecchi con Ventura Sindaco

A Salerno si avvicinano le elezioni comunali e si delineano i primi candidati della lista “Dimensione Bandecchi”, che appoggia la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente. La formazione politica presenta ufficialmente i primi nomi, segnando un passo importante nella fase di definizione delle candidature. La campagna elettorale si avvia così a entrare nel vivo, con le prime certezze e le prime strategie ufficiali.

Inizia a prendere forma la lista “Dimensione Bandecchi” che sostiene la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente Mimmo Ventura. In pole position troviamo il coordinatore cittadino del movimento giovani Gerardo Tafuri. Tra i nomi che aspirano ad entrare nell'assise municipale anche Stefano Brigantino, Massimo Stanzione, Pasquale Trimarco, Vincenzo (detto Enzo) Bove, e Roberto Cardella. “Nella nostra lista - dichiara Ventura a Salernotoday - ci saranno candidati espressione di tutti i quartieri di Salerno. Noi, con Dimensione Bandecchi, vogliamo essere un punto di riferimento per i salernitani che non si sentono rappresentati dai soliti nomi e dalle corrazzate dove c'è tutto il contrario di tutto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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