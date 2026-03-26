Un progetto di hub crocieristico al Molo Clementino torna a essere oggetto di discussione in Parlamento. L’onorevole Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato una nuova interrogazione rivolta al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, chiedendo chiarimenti sulla compatibilità ambientale dell’intervento. La questione riguarda il rapporto tra l’iniziativa e le caratteristiche della città, senza ulteriori dettagli sul contenuto della richiesta.

ANCONA- Il progetto dell’hub crocieristico al Molo Clementino torna in Parlamento. L’onorevole Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato una nuova interrogazione al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica chiedendo di esprimersi sulla compatibilità ambientale e sociale dell’intervento. Il progetto riguarda il banchinamento del fronte esterno del Molo Clementino e prevede l’arrivo di grandi navi da crociera a ridosso del centro storico, in un’area considerata particolarmente delicata dal punto di vista ambientale, sanitario e paesaggistico. Tra i punti sollevati ci sono gli effetti delle attività portuali, del traffico e dell’inquinamento acustico sulla popolazione residente, oltre alle possibili conseguenze sulla salute. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Hub crocieristico al Molo Clementino, Angelo Bonelli (Avs) porta il caso in Parlamento: «Non compatibile con la città»

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