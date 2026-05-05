Elezioni a Salerno | patto tra Azione-Partito Liberaldemocratico e Democrazia liberale Barone a Torrione

A Salerno, Azione e il Partito Liberaldemocratico hanno siglato un accordo per sostenere una proposta politica condivisa. La collaborazione riguarda anche il quartiere di Torrione, dove si svolgeranno incontri pubblici e iniziative locali. Entrambe le forze politiche intendono presentare un programma che si focalizzi su temi di carattere riformatore e di attenzione alle esigenze della cittadinanza. L’obiettivo è rafforzare la presenza di un orientamento liberale nella prossima tornata elettorale.

Anche a Salerno Azione e il Partito Liberaldemocratico lavorano per fornire alla città una proposta liberale e riformatrice che sappia rispondere nel merito e con competenza alle esigenze dei cittadini e contribuenti. Insieme alla civica Oltre, i partiti e le forze in campo hanno dato vita alla.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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