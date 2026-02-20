Salerno Cuoco Partito Liberaldemocratico | Dove si può fare sport?

A Salerno, il tema dello sport rimane un problema aperto, nonostante la recente passerella della fiaccola olimpica. Il passaggio della torcia ha attraversato diversi quartieri della provincia, ma in città molti sportivi si chiedono ancora dove possano praticare attività sportive senza difficoltà. Il rappresentante del Partito Liberaldemocratico, Cuoco, ha sottolineato la mancanza di strutture adeguate e spazi pubblici disponibili. La questione continua a dividere cittadini e amministratori locali.

Qualche settimana fa Salerno ha visto il passaggio della fiaccola olimpica. Il Comitato Milano Cortina 2026 ha scelto un percorso che ha toccato diversi punti della provincia mentre in città il tema dello sport resta una questione dolorosa. Oggi, ad esempio, la storica piscina Vitale è chiusa. Lì vicino il pattinodromo è fuori uso per un crollo ed un campo di tennis adiacente è interdetto. Lo storico stadio Vestuti rimane in condizioni semi fatiscenti, con spogliatoi, palestre e spalti indegne di una città europea. Il rinnovo dello stadio Arechi continua ad essere una avventura a dir poco controversa.