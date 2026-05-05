Elezioni a Colleferro clima infuocato | minacce social a Mario Cacciotti

Durante la campagna elettorale a Colleferro, il clima si è fatto più teso, con alcune minacce pubblicate sui social network rivolte a un candidato. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli osservatori e le autorità locali, che stanno monitorando gli sviluppi. La tensione si è fatta evidente nelle discussioni online e nei confronti diretti ai candidati, contribuendo a un’atmosfera più accesa rispetto alle precedenti elezioni.

La campagna elettorale per le amministrative di Colleferro subisce una brusca e preoccupante impennata nei toni. Nelle ultime ore, il confronto politico si è spostato sulle piattaforme social, degenerando in attacchi personali, insulti e vere e proprie minacce all'indirizzo di Mario Cacciotti che.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Colleferro. Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network. Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario CacciottiCronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del Vicesindaco in carica e del candidato sindaco del centrosinistra,... Zoppola, clima infuocato: il sindaco querela un consigliere comunaleClima di fuoco in consiglio comunale a Zoppola, dove il sindaco Antonello Tius ha querelato il consigliere di opposizione Leonardo Buzzo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni a Colleferro, clima infuocato: minacce social a Mario Cacciotti; Colleferro. Elezioni Comunali 2026. Presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere comunale. Tutti i nomi; Colleferro. Minacce e auguri di morte pubblicati sui social network. Il candidato sindaco Giulio Calamita esprime solidarietà al candidato sindaco Mario Cacciotti; Elezioni comunali a Colleferro: i nomi delle liste dei candidati. Insulti e minacce sono stati pubblicati nelle ultime ore sui social network contro il candidato a sindaco Mario Cacciotti #CasilinaNews - facebook.com facebook