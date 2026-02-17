Zoppola clima infuocato | il sindaco querela un consigliere comunale

Il sindaco di Zoppola, Antonello Tius, ha deciso di denunciare il consigliere di opposizione Leonardo Buzzo dopo un acceso scontro in consiglio comunale. La lite tra i due si è accesa quando Buzzo ha accusato pubblicamente Tius di gestire male alcune pratiche burocratiche, dando vita a un confronto acceso davanti ai cittadini presenti.

Clima di fuoco in consiglio comunale a Zoppola, dove il sindaco Antonello Tius ha querelato il consigliere di opposizione Leonardo Buzzo. Tutto nasce da un video che sarebbe stato pubblicato da Buzzo sui social (ad oggi non visibile, ndr).Spiega così i fatti il primo cittadino, sul suo profilo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Colleferro. Il Consigliere comunale d’opposizione (Fi) Fabio Patrizi risponde al Sindaco Sanna a proposito dell’Ospedale “L.P. Delfino”…Il consigliere di opposizione Fabio Patrizi di Forza Italia risponde alle parole del sindaco Pierluigi Sanna sull’apertura dei nuovi locali nel reparto dell’ospedale “L. Consigliere comunale si dimette a San Severo, opposizioni al sindaco: "Tuo disimpegno necessario"Il consigliere comunale di maggioranza a San Severo, Ciro Carmine Pistillo, ha annunciato le proprie dimissioni, citando come motivazioni la mancanza di trasparenza e fiducia nell'amministrazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. È aperto il nuovo centro medico MeLa Servizi a Zoppola (PN) Un nuovo spazio dedicato alla salute, alla prevenzione e al benessere, pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze di persone e aziende. Nel centro di Zoppola puoi trovare: Visit facebook