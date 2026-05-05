Elena Zamuner morta nell' incendio in casa a Cessalto salvo il marito Graziano Dal Cortivo | indagini in corso

Una donna ha perso la vita in un incendio scoppiato in una sua abitazione a Cessalto. Il marito, invece, è stato ricoverato in ospedale ed è stato dichiarato intossicato. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio e raccogliere eventuali prove sul fatto. La tragedia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto.