Elena Zamuner morta nell' incendio in casa a Cessalto salvo il marito Graziano Dal Cortivo | indagini in corso
Una donna ha perso la vita in un incendio scoppiato in una sua abitazione a Cessalto. Il marito, invece, è stato ricoverato in ospedale ed è stato dichiarato intossicato. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio e raccogliere eventuali prove sul fatto. La tragedia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente sul posto.
Elena Zamuner è morta nell’incendio divampato in casa a Cessalto: solo intossicato il marito Graziano Dal Cortivo. Si indaga su quanto accaduto.🔗 Leggi su Virgilio.it
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